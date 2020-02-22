Görevlendirme yapılan belediyeden kırsaldaki taziyeevlerine destek

Öğrencilerin mobilya üretiminin sürdüğünü ifade eden Koç, "Hem üretim yapmış hem de okula ve kendilerine gelir sağlamış oluyorlar. Bu bakımdan üretimlerini destekliyor, köylerimizdeki taziyeevlerinin eksiklerini tamamlıyoruz. Hem vatandaşlarımız mutlu oluyor hem de okullarımızda üretimi sağlamış oluyoruz." dedi.

Kayapınar Belediye Başkan Vekili, Kaymakam Ünal Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 22 köyde kurulan taziyeevlerinde tespit ettikleri eksikleri gidermek için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Protokolün ardından öğrenciler, 22 köydeki taziyeevi için ihtiyaç duyulan 570 sedir, 22 masa ve bin 140 sehpa üretimi için çalışma başlattı.

- "Ülke ekonomisine de kazanç"

Okul Müdürü Sezai Güçmen ise 156 öğrencinin bu alanda eğitim gördüğünü ve çalışma saatlerine göre yevmiye aldığını dile getirdi.

Güçmen, öğrencilerin bu üretimle öğrendikleri teorik bilgileri uygulama imkanı bulduğuna işaret ederek, "Öğrenciler aldıkları ücretle de okul ihtiyaçlarını karşılayabilmenin yanı sıra aile ekonomisine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Devlet okulunda daha az maliyetle ürettikleri bu mobilyaları en kısa zamanda kırsaldaki taziyeevlerine teslim edeceklerini belirten Güçmen, "Belediyemizin talep ettiği taziyeevleri için yapılan mobilyaların toplam maliyeti 530 bin lira. Bu üretim aynı zamanda ülke ekonomisine de bir kazanç. Öğrencilerimiz de kazanç elde edecek. Okulumuza bir katma değeri olacak. Ham keresteyi temin ettiğimiz esnafımız da kazanmış olacak." dedi.

İnşaat teknolojisi alan şefi Şehmus Çapar, öğrencilere 10. sınıftan itibaren mesleki ve teknik bilgiler aktardıklarını, 11. sınıftan itibaren de yeteneklerine göre çeşitli dallarda uygulamalı eğitimler vererek onları sanayinin istediği ara elaman konumuna getirmeye çalıştıklarını kaydetti.