YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Görevlendirme yapılan belediyeden kırsaldaki taziyeevlerine destek

Görevlendirme yapılan belediyeden kırsaldaki taziyeevlerine destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.02.2020 12:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi, Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzaladığı iş birliği protokolüyle 22 köydeki taziyeevlerinin mobilya eksiklerini gideriyor - Kayapınar Belediye Başkan Vekili, Kaymakam Ünal Koç: - "Hem vatandaşlarımız mutlu oluyor hem de okullarımızda üretimi sağlamış oluyoruz" - Okul Müdürü Sezai Güçmen: - "Bu üretim aynı zamanda ülke ekonomisine de bir kazanç"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Kayapınar Belediyesince imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kırsaldaki taziyeevlerinin mobilya eksiğini karşılıyor.

Protokolün ardından öğrenciler, 22 köydeki taziyeevi için ihtiyaç duyulan 570 sedir, 22 masa ve bin 140 sehpa üretimi için çalışma başlattı.

Öğrenciler acının paylaşıldığı taziyeevlerinde vatandaşların rahat ortamda misafirlerini ağırlaması amacıyla mobilya üretimini sürdürüyor.

Kayapınar Belediye Başkan Vekili, Kaymakam Ünal Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 22 köyde kurulan taziyeevlerinde tespit ettikleri eksikleri gidermek için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Öğrencilerin mobilya üretiminin sürdüğünü ifade eden Koç, "Hem üretim yapmış hem de okula ve kendilerine gelir sağlamış oluyorlar. Bu bakımdan üretimlerini destekliyor, köylerimizdeki taziyeevlerinin eksiklerini tamamlıyoruz. Hem vatandaşlarımız mutlu oluyor hem de okullarımızda üretimi sağlamış oluyoruz." dedi.

- "Ülke ekonomisine de kazanç"

Okul Müdürü Sezai Güçmen ise 156 öğrencinin bu alanda eğitim gördüğünü ve çalışma saatlerine göre yevmiye aldığını dile getirdi.

Güçmen, öğrencilerin bu üretimle öğrendikleri teorik bilgileri uygulama imkanı bulduğuna işaret ederek, "Öğrenciler aldıkları ücretle de okul ihtiyaçlarını karşılayabilmenin yanı sıra aile ekonomisine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Devlet okulunda daha az maliyetle ürettikleri bu mobilyaları en kısa zamanda kırsaldaki taziyeevlerine teslim edeceklerini belirten Güçmen, "Belediyemizin talep ettiği taziyeevleri için yapılan mobilyaların toplam maliyeti 530 bin lira. Bu üretim aynı zamanda ülke ekonomisine de bir kazanç. Öğrencilerimiz de kazanç elde edecek. Okulumuza bir katma değeri olacak. Ham keresteyi temin ettiğimiz esnafımız da kazanmış olacak." dedi.

İnşaat teknolojisi alan şefi Şehmus Çapar, öğrencilere 10. sınıftan itibaren mesleki ve teknik bilgiler aktardıklarını, 11. sınıftan itibaren de yeteneklerine göre çeşitli dallarda uygulamalı eğitimler vererek onları sanayinin istediği ara elaman konumuna getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün talep ettiği mobilyaları da öğrencilerle yaptıklarını anlatan Çapar, taziyeevlerinin ihtiyacını karşılamak için de öğrencilerin yoğun çalıştığını dile getirdi.

Öğrencilerden Yusuf Üzen, talep edilen mobilyaları okulda üretmekten mutlu olduklarını belirtti.

Bahar Yıldız da kendi isteğiyle bu alanda eğitim gördüğünü, belediyenin bu üretimi fabrikalar yerine okullarından talep etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Taziye evleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova merkezinden 5 bin kamyon kar çıkarılıp dereye döküldü

Yüksekova merkezinden 5 bin kamyon kar çıkarılıp dereye döküldü

Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:54
Öğle
12:38
İkindi
15:41
Akşam
18:11
Yatsı
19:27

İlginizi Çekebilir

Dicle’de okullara kar tatili

Dicle’de okullara kar tatili

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

Diyarbekirspor tek golle 3 puanı aldı

Diyarbekirspor tek golle 3 puanı aldı

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı

Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.