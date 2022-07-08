YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

08.07.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın destekleriyle belediyemize 17'si ağır iş makinesi, 2 tanesi de dışarıdan olmak üzere 19 tane araç aldık"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi, 19 aracı törenle filosuna kattı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Melekli yolu üzerinde bulunan belediyeye ait garajda yapılan törende, yaklaşık 2 yıldır görevlendirme yapılan belediyede çalıştıklarını söyledi.

Hizmet odaklı çalıştıklarını ifade eden Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın destekleriyle belediyemize 17'si ağır iş makinesi, 2 tanesi de dışarıdan olmak üzere 19 tane araç aldık. Birlikte başaracağız, biz bu şehrin 2 yılda araç, kanalizasyon, içme suyu altyapısının hepsini değiştiriyoruz. Parklarıyla, araçlarıyla, çalışanlarıyla daha iyi bir belediyeci, daha iyi bir belediye için elimizden gelen bütün gayretle çalışıyoruz."

Süreç boyunca kendilerine destek olanlara teşekkür eden Sarıibrahim, hizmete devam edeceklerini aktardı.

Törende ayrıca belediyenin eski araçları, kurayla Aralık, Tuzluca ve Karakoyunlu ilçe belediye başkanlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'daki hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyorIğdır'daki hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
Çorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulunduÇorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulundu
Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulunduManisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
ığdır belediyesi

Iğdır Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
02:43
Sabah
04:36
Öğle
12:14
İkindi
16:11
Akşam
19:42
Yatsı
21:26
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.