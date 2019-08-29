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Goriller vücut çalışmamasına rağmen nasıl böyle kaslılar?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

Belgesel izlerken gorillerin heybeti ve kası muhakkak dikkatinizi çekmiştir. 'Nasıl bu kadar kaslı ve heybetli olabiliyorlar?' sorusu da çoğu kişinin aklına gelmiştir. İşte o sorunun cevabı...

Goriller vücut çalışmamasına rağmen nasıl böyle kaslılar?

Myostatin geni tüm memelilerde mevcuttur. Bu gen, myostatin adlı protein sentezler. Bu protein kas liflerinin oluşumunu engelleyerek kasları belli bi seviyede tutmaya yarar. Siz ne kadar vücut geliştirme yaparsanız yapın belli bi seviyeye gelebilirsiniz (sektörde buna plato evresi denir). Eğer myostatin geninizi inhibe ederseniz -ki bunun için piyasada ilaçlar mevcut- büyümeniz sınırsız olur. Bu gen gorillerde de mevcut. Fakat, örneğin, siz günde 1 mg myostatin sentezliyorsunuzdur goril 0.7 mg sentezliyordur. Bu da iki canlının aynı hareketi yaptığında myostatin oranı az olanın çok olandan daha fazla kas gelişimi sağlaması anlamına gelir.

1. KEMİK YAPISI ve ÇAPI ARASINDAKİ FARK (İNSAN vs GORİL)

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2. KAS LİFİ SAYISI ve ÇAPI ARASINDAKİ FARK

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3. MYOSTATİN GENİ ve PROTEİNİ

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Tabi ki doğru antrenman ve doğru sentetik ilaçlarla bir gorilden daha fazla kasa sahip olabilirsiniz.

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Bu arada genetik olarak myostatin eksikliği hastalığı da mevcut. Yalnız memelilerde görülür. Bu hastalık nadir görülür, kalp çok büyüdüğü için canlı fazla yaşayamaz.

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FARKLI BİR ÖRNEK

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BU DA MYOSTATİNİN DENEYSEL KULLANIMI

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