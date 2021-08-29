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Görkem Sağlam attı, Willem kazandı

29.08.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Eredivisie'nin 3. haftasında Willem, PEC Zwolle'yi Türk futbolcu Görkem Sağlam'ın 53. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Görkem Sağlam attı, Willem kazandı

Geçen hafta Willem'in Vitesse'yi 3-0 yendiği maçta Görkem Sağlam, karşılaşmada ilk 2 golün asistini yaparak, genç golcü Ali Akman'la beraber haftanın en iyi 11'ine seçilmişti.

Ligin 3. haftasında ise Willem'in kendi evinde PEC Zwolle ile oynadığı maçta mücadeleye ilk 11 başlayan Görkem, attığı golle takımını galibiyete taşıdı. 72 dakika sahada kalan 23 yaşındaki orta saha, ilk 3 haftada göstermiş olduğu 1 gol, 2 asistlik performansıyla takımının en çok gol katkısı veren oyuncusu konumunda bulunuyor.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Hollanda
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