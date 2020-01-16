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  4. Görme engelli öğrenciler karın keyfini çıkardı

Görme engelli öğrenciler karın keyfini çıkardı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca’da yaşayan görme engelli öğrencileri Kartepe’ye çıkardı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, görme engelli çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca’da yaşayan görme engelli öğrencileri Kartepe’ye çıkardı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, görme engelli çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu kapsamda Darıca Barış İlkokulu’ndaki görme engelliler özel eğitim sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri ile birlikte Kartepe’de unutulmaz bir gün geçirdi. Hayatlarında ilk kez Kartepeye çıkan çocuklar kartopu oynayarak keyifli bir gün geçirdi.
Görme engelli çocuklar için Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli Müge Deniz tarafından sesli betimleme yapıldı. Bulundukları alanın özellikleri sesli betimleme tekniğiyle çocuklara anlatıldı. Etraflarında yer alan ağaç, kar, gökyüzü, kayak gibi nesneleri ve maddelerin şekillerini, içeriğini tasvir ettikten sonra çocuklarla birlikte kartopu oynadı. Meraklı olan öğrenciler kartopunu ellerine alıp rastgele havaya fırlattı.
Öğrencilerden Dila Nariye İnal, “10 yaşındayım. Darıca Gören Eller sınıfına gidiyorum. Hayatımda ilk kez Kartepe’ye geldim. Kara dokunduğumda sanki suyu alıyorsun ama su buz tutmuş, çok soğuk gibi oldu. Karda kaymak ise hızlı trenle gitmek gibi bir şey” dedi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere farklı konularda eğitim verildiğini ifade eden Okul müdürü Metin Demirci ise ,“Okulumuzda görme engelli sınıfımız var. Bu sınıfta 9 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu öğrencilerimiz öğretim hayatlarında gereken bütün tedbirleri alıp hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız bu etkinlik ile öğrencilerimizle Kartepe’ye geldik. Büyükşehir Belediyemize öğrencilerimize böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Izmit
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Golcuk
Aslı Eczanesi
Izmit
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