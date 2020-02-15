Görme engelli Türk mühendis Facebook'un "göz bebeği"

Eğitim gördüğü üniversitede engelli öğrencilerin kampüste gitmek istedikleri yerlere yardım almadan ulaşabilmeleri için navigasyon programı yazılımına öncülük eden Polat, Türkiye'de de bilim alanında ilerlemek isteyen görme engelli öğrencileri bir platformda buluşturmayı hedefliyor.

Üniversite son sınıfta sosyal medya uygulaması olan Facebook'a yaptığı iş başvurusundan olumlu cevap alan Polat, iş mülakatları için tek başına ABD'nin doğusundan batısına 4 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

- Başarısında en büyük payı annesine ayırdı

Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarı hikayesinde en büyük payın annesine ait olduğunu söyledi.

Facebook'a yaptığı iş başvuru süreci hakkında bilgi veren Polat, "Facebook'un logolarının bulunduğu yeleği giyerek mezuniyetime gelen annemi karşılamaya gittim. İlk defa anneme orada söyledim. Annem o zamana kadar beni halen iş arıyor olarak biliyordu." dedi.

Tatilini Ankara'da sosyal aktivitelere katılarak geçirdiğini anlatan Polat, üç yıl önce gittiği Hamamönü'ndeki bir ney kursunda tanıştığı doktor Mensure Polat ile geçen ay evlendiğini söyledi.

Gören biriyle evlendiği için çevresinden çeşitli tepkiler aldığını da dile getiren Polat, şöyle konuştu:

"İnsanların aklındaki görme engelli imajını yıkmak bizim için en zor şeylerden birisidir. Evlenmemize rağmen eşimin ailesiyle aramız pek iyi sayılmaz. Görme engelimden dolayı daha beni tanımadan, oturup kalkmamı ve yememi içmemi bilmeden ilk refleksleri beni reddetmek oldu. Umuyorum ki ileride beni tanıdıkça, sıradan insanlar gibi başarılı olduğumu gördükçe onlar da anlayacaklardır. Engelli olan insanların sorunlarından birisi de kimlik problemidir. Gerçekten görme engelli kardeşlerime, abilerime ve ablalarıma verebileceğim en güzel tavsiyelerden birisi de, kendinizi ne kadar geliştirirseniz görme engelli kimliğinizden sıyrılmanız da bir o kadar kolay olacaktır."