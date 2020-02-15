YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Görme engelli Türk mühendis Facebook'un "göz bebeği"

Görme engelli Türk mühendis Facebook'un "göz bebeği"

ANKARA HABERLERİ  | 15.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

Görme engelli Burak Koray Polat, sözlü ve yazılı sınavları başarıyla geçerek Facebook'un Silikon Vadisindeki kampüsünde ilk Türk görme engelli yazılım mühendisi olarak işe başladı - Yurt dışında gördüğü eğitimlerinin tamamını kazandığı burslarla karşılayan, eğitim gördüğü üniversitede engelli öğrenciler için navigasyon programı yazılımına öncülük eden Polat, bilim alanında ilerlemek isteyen engelli Türk öğrencileri bir platformda buluşturmayı hedefliyor - Burak Koray Polat: - "Facebook'un logolarının bulunduğu yeleği giyerek mezuniyetime gelen annemi karşılamaya gittim. Annem o zamana kadar beni halen iş arıyor olarak biliyordu" - Baba Ogün Burak Polat: - "Koray'ın bana çok güzel bir sözü vardır. 'Baba benim için üzülme, ben araba kullanmak hariç senin yaptığın her şeyi yapabilirim' demişti. Aslında işin özeti bu"

ÖMER OLCAY - Yazılım mühendisliği eğitimini ABD'de kazandığı burslarla tamamlayan görme engelli Burak Koray Polat, Facebook'un merkezinde yazılım mühendisi olarak çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ankaralı 23 yaşındaki Burak Koray Polat, görme yetisini 6 yaşında kaybetti. Lise 3. sınıfa kadar Ankara'da okuyan, daha sonra misafir öğrenci projesi kapsamında gittiği ABD'de orta öğretim eğitimini tamamlayan Polat, girdiği sınavlar sonucunda Miami Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünü burslu okumaya hak kazandı.

Üniversite son sınıfta sosyal medya uygulaması olan Facebook'a yaptığı iş başvurusundan olumlu cevap alan Polat, iş mülakatları için tek başına ABD'nin doğusundan batısına 4 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Onbinlerce kişi arasında girdiği sözlü ve yazılı sınavları başarıyla geçen Polat, California'daki Silikon Vadisinde Facebook'un kampüsünde görme engelli ilk Türk yazılım mühendisi olarak işe başladı.

Eğitim gördüğü üniversitede engelli öğrencilerin kampüste gitmek istedikleri yerlere yardım almadan ulaşabilmeleri için navigasyon programı yazılımına öncülük eden Polat, Türkiye'de de bilim alanında ilerlemek isteyen görme engelli öğrencileri bir platformda buluşturmayı hedefliyor.

- Başarısında en büyük payı annesine ayırdı

Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarı hikayesinde en büyük payın annesine ait olduğunu söyledi.

Facebook'a yaptığı iş başvuru süreci hakkında bilgi veren Polat, "Facebook'un logolarının bulunduğu yeleği giyerek mezuniyetime gelen annemi karşılamaya gittim. İlk defa anneme orada söyledim. Annem o zamana kadar beni halen iş arıyor olarak biliyordu." dedi.

Tatilini Ankara'da sosyal aktivitelere katılarak geçirdiğini anlatan Polat, üç yıl önce gittiği Hamamönü'ndeki bir ney kursunda tanıştığı doktor Mensure Polat ile geçen ay evlendiğini söyledi.

Gören biriyle evlendiği için çevresinden çeşitli tepkiler aldığını da dile getiren Polat, şöyle konuştu:

"İnsanların aklındaki görme engelli imajını yıkmak bizim için en zor şeylerden birisidir. Evlenmemize rağmen eşimin ailesiyle aramız pek iyi sayılmaz. Görme engelimden dolayı daha beni tanımadan, oturup kalkmamı ve yememi içmemi bilmeden ilk refleksleri beni reddetmek oldu. Umuyorum ki ileride beni tanıdıkça, sıradan insanlar gibi başarılı olduğumu gördükçe onlar da anlayacaklardır. Engelli olan insanların sorunlarından birisi de kimlik problemidir. Gerçekten görme engelli kardeşlerime, abilerime ve ablalarıma verebileceğim en güzel tavsiyelerden birisi de, kendinizi ne kadar geliştirirseniz görme engelli kimliğinizden sıyrılmanız da bir o kadar kolay olacaktır."

- "Zoru başardı"

Anne Zeynep Nur Polat ise görme yetisini kaybettiği için üzüldükleri çocuklarının, eğitim hayatı boyunca ortaya koyduğu başarısıyla övündüklerini anlattı.

Oğlunun, ailenin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan anne Polat, "Onun başaracağına inanıyordum. Normal insanlar, çocuklarını nasıl yetiştiriyorsa ben de onu öyle yetiştirdim. Yurt dışına gitmek için çok çaba sarf etti ve zoru başardı." ifadesini kullandı.

Baba Ogün Burak Polat ise oğlunun karşılaştığı sorunlarla hep başa çıktığını, bu sorunları ailesine hiç yansıtmadığını kaydetti.

Oğlunun istediğini elde etme noktasında inatçı bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Polat, görme engelli çocuklarının başarıya ulaşmasını isteyen ailelerin ön yargılarını bir an önce yıkmaları gerektiğinin altını çizdi.

Baba Polat, oğlunun kendilerine Allah'ın bir lütfu olduğunu belirterek, "Koray'ın bana çok güzel bir sözü vardır. 'Baba benim için üzülme ben araba kullanmak hariç senin yaptığın her şeyi yapabilirim' demişti. Aslında işin özeti bu. Bir görme engelli, araba kullanmak hariç bizlerin yapabildiği herşeyi yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD başarı hikayesi Burak Koray Polat California Engelli facebook Görme Engelli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Kayserispor Denizli’ye gitti

Kayserispor Denizli’ye gitti

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Usta gazeteciler Sultangazililerle buluştu

Usta gazeteciler Sultangazililerle buluştu

Ankara Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
13:08
İkindi
16:02
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Besakule Metropol Eczanesi
Cankaya
Denizim Eczanesi
Balgat
Yenimahalle Merkez Eczanesi
Yenimahalle
Demetevler Eczanesi
Yenimahalle
Zülal Eczanesi
Mamak
Kürşat Eczanesi
Mamak
Simge Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.