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  4. Görme engelli vatandaşlardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a okuma etkinliği daveti

Görme engelli vatandaşlardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a okuma etkinliği daveti

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şamlar Tabiat Parkı’ndaki otağ çadırında engelsiz konuklarına kitap okudu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şamlar Tabiat Parkı’ndaki otağ çadırında engelsiz konuklarına kitap okudu. Odun ateşinde pişen kestane ve çayla demlenen koyu sohbet sonunda engelsiz konuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı okuma etkinliğine davet ettiler.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelli Başakşehirlilerle bir araya geldi. Şamlar Tabiat Parkı’ndaki otağ çadırında, odun ateşiyle yakılan soba üzerinde çay demlenip kestane pişirilince koyu bir muhabbetin kapısı da açıldı. Şamlar Tabiat Parkı’ndaki geleneksel çadırda samimi bir sohbet başladı. Her yaştan görme engellinin katıldığı sesli kitap ve sohbet programında Başkan Kartoğlu ve engelsiz vatandaşların karşılıklı esprileri keyifli anlar yaşattı. Kartoğlu sözlerine sohbet ve muhabbetin önemini anlatarak başladı. Kartoğlu, tek tek tanıştığı özel konuklarının isteklerini de dinledi.

Youtube Akademi’de “engelsiz” kanal
Görme engelli konuklardan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Resul Koç, toplumdan kendisini soyutlamayan engellilerin örnek olması açısından bir proje önerisinde bulundu. Engellilerin hayatlarına nasıl çözüm getirdiklerini anlatmaları için seminerler düzenlemeyi talep etti. Başkan Kartoğlu, bu talebi biraz daha geliştirdi. Bu bilgilendirmelerin seminer yerine, Başakşehir Living Lab’de kurulan Youtube Akademi desteğiyle bilgilendirici videolar halinde yayınlanmasının daha verimli olacağını söyledi. Projenin hayata geçmesi için Başkan Kartoğlu talimat verdi.

Başkan okudu, engelsiz kulaklar dinledi
Sohbet devam ederken Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, Mümin Sekman’ın yazdığı “Her şey seninle başlar” isimli kitaptan bir bölüm okudu. O bölümde görme engelli bir gencin üniversite sınavındaki dezavantajı, babasının ona koşulsuz desteği ve gencin tüm imkânsızlıklara rağmen sınavı dereceyle kazandığı anlatılıyordu. Kartoğlu’nu can kulağıyla dinleyen konuklar, etkilendikleri cümleleri yorumladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kitap etkinliği çağrısı
Engelsiz konuklar, Kitap sohbeti programının sonunda Başkan Kartoğlu ile birlikte objektiflere poz verdiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı okuma etkinliğine davet ettiler.

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