Görme engelli Zeynep öğretmen öğrencilerine ışık oluyor

HAYATİ AKÇAY - Doğuştan görme engelli Türkçe öğretmeni Zeynep Yılmaz, öğretmenlik mesleğine duyduğu sevdasıyla öğrencilerine ışık oluyor.

Altınordu Başöğretmen Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan ve doğuştan konjenital glokom hastalığına bağlı olarak görme engelli olan Zeynep Yılmaz, çocukluk hayali olan öğretmenliği yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 10 yıldır kadrolu öğretmenlik yapan 33 yaşındaki Yılmaz, yaşama sevinci ve azmiyle çevresindekilere ilham kaynağı oluyor.

"Şeker" ismini verdiği bastonuyla her gün evinden okula, okuldan da eve giden Zeynep öğretmen, gündüz öğrencilerin yardımlarıyla ihtiyaçlarını gideriyor.

Zeynep Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan engelli olduğunu, bu yaşına kadar 17 kez ameliyat geçirmesine rağmen sonuç alınamadığını söyledi.

Şu anda az da olsa ışıkları seçebildiğini aktaran Yılmaz, buna rağmen hayata küsmediğini ve hayali olan öğretmenlik mesleğini yaptığını anlattı.

- "Her zaman mutlu olmak için gayret gösterdim"

Hiçbir zaman hayata küsmeyi düşünmediğini ifade eden Yılmaz, her zaman yaşama sevinciyle ve neşeyle dolu biri olduğunu belirterek, "Görme engelimi hiçbir zaman kafama takmadım ve elimden geldiğince mücadele ederek mutlu yaşamaya çalıştım. Her zaman daha mutlu olmak için gayret gösterdim. Beni mutlu edecek şeylerin peşinden gittim." dedi.