YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Görme engellilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Görme engellilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

30.08.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan: - "Her ne kadar bazı şeyleri göremesek de annelerin yüreğindeki evlat sevgisini görüyoruz" - Anne Mevlide Üçdağ: - "7 gün 24 saat evlat nöbeti tutuyoruz. 3 Eylül'de tüm dünyayı buraya destek olmaya çağırıyoruz. Artık yer yerinden oynasın ve annelerin feryadı, çığlığı duyulsun"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 728. gününde sürüyor.

Konya'dan gelen yaklaşık 50 görme engelli ve yakınlarından oluşan grup, anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, grup adına yaptığı açıklamada, gönül birliği oluşturmak için Konya'dan dernek üyeleriyle Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

"Her ne kadar bazı şeyleri göremesek de annelerin yüreğindeki evlat sevgisini görüyoruz." diyen Özağan, şöyle konuştu:

"Kardeşçe, birlikte yaşama duygusunun ne olduğunu biliyoruz. Önemli olan görmek değil, gönül birlikteliği ile aynı çatı altında yaşamak. Bugün gelmek nasip oldu ve annelerimizle birlikte olmaktan memnunuz."

7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yapan anne Fatma Akkuş da destek ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akkuş, çocukları dağdan indirmek için tüm Türkiye'den destek beklediklerini belirtti.

Anne Mevlide Üçdağ ise oğlu Ramazan için eylemde bulunduğunu, 5 yıldır oğlu için mücadele ettiğini söyledi.

728 gündür aralıksız evlat nöbeti tuttuklarını kaydeden Üçdağ, "7 gün 24 saat evlat nöbeti tutuyoruz. 3 Eylül'de tüm dünyayı buraya destek olmaya çağırıyoruz. Artık yer yerinden oynasın ve annelerin feryadı, çığlığı duyulsun." dedi.

Üçdağ, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonu görünmüyor! Tam 43 kilometreSonu görünmüyor! Tam 43 kilometre
PARTNERSürpriz hamleSürpriz hamle
Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan firari iki zanlı tutuklandıDiyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan firari iki zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:40
Öğle
12:25
İkindi
16:04
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazartesi

Yenişehir Eczanesi
Yenisehir
Ayhan Eczanesi
Kayapinar
Pınar Eczanesi
Baglar
Oryıl Eczanesi
Baglar
Turkuaz Eczanesi
Baglar
Gülistan Eczanesi
Kayapinar
Rohat Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.