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Görsel becerilerinizi ve dikkatinizi test edin! Resimdeki köpeği görebiliyor musunuz?

Seray Üstün Seray Üstün
18.05.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin jimnastiğine hazır mısınız? Sizleri bir evin salonuna götürüyoruz. Dağınık ve bir hayli eşyaya sahip bu salonda ev sahibi köpeğini bulma konusunda sorun yaşıyor. Ona yardımcı olmaya ne dersiniz? Sevimli dostumuzu saklandığı yerde bulabildiniz mi?

Görsel becerilerinizi ve dikkatinizi test edin! Resimdeki köpeği görebiliyor musunuz?

‘Bakmak ve görmek arasında fark vardır’ sözünü mutlaka hayatınızın bir noktasında duymuşsunuzdur. Kulağa klişe gelen bu cümle aslında bilimsel araştırmalar ile ispat edilmiştir. Çevrenize dikkatli bir şekilde baktığınızda aslında daha önce hiç fark etmediğiniz detayların göz kırptığına şahit olursunuz. Bu görselle birlikte gözlem gücünüzü ve sabrınızı test etmenizi rica ediyoruz. İyi şanslar!

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Köpeği bulmak için şansını deneyeceklere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır.

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Görsel becerilerinizi ve dikkatinizi test edin! Verilen görseldeki farklı olan şekli görebiliyor musunuz?Görsel becerilerinizi ve dikkatinizi test edin! Verilen görseldeki farklı olan şekli görebiliyor musunuz?


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