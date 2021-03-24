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Görsel becerilerinizi ve dikkatinizi test edin! Verilen görseldeki farklı olan şekli görebiliyor musunuz?

Seray Üstün Seray Üstün
24.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda aslında beynin vücudun diğer kaslarında olduğu gibi egzersize ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmadan hareketle sizi eğlenceli bir bulmacayı çözmeye davet ediyoruz.

Görsel becerilerinizi ve dikkatinizi test edin! Verilen görseldeki farklı olan şekli görebiliyor musunuz?

Büyük bir görselde yer alan farklı bir nesneyi bulmak için odaklanmak kimileri için basit bir eylem olarak gözükür. Ancak bu eylem sırasında beyninizin loblarını harekete geçirdiğinizi biliyor musunuz?

İlk olarak resimlerde gördüğünüz objeleri anlamlandırırken beynin oksipital lobunu kullanırsınız. Oksipital lob, beynin görüntü işleme merkezidir. Resimdeki objeler arasındaki mesafeleri algılamaya çalışırken ise oksipital ve parietal lobları devreye girer. Bilimsel olarak bulmaca çözmenin yararlarından söz ettikten sonra asıl meseleye geri dönebiliriz.

Büyük görsele ilk bakışınızda yer alan tüm yoncaların 4 yaprağı var gibi düşünebilirsiniz. Ancak yoncaların arasından bir tanesi 3 yaprağıyla sizleri selamlıyor. Bu 3 yapraklı yoncayı ne kadar sürede bulabildiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz 3 yapraklı yoncayı daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kelebeği görebiliyor musunuz?Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kelebeği görebiliyor musunuz?


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Matematik
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