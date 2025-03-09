Görüşmeler şimdiden başladı! Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi belli oldu

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde başladığı Süper Lig sezonunda yaz transfer döneminde Filip Kostic'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Teknik heyet, Sırp futbolcunun performansından memnun kalırken, sarı-lacivertli yönetim de Kostic'in bonservisini almak için harekete geçti.

İTALYANLAR DUYURDU

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe, Kostic'i kadrosuna kalıcı olarak katmak için hazırlık yapıyor. Haberde, Fenerbahçe'nin Juventus'a 5-6 milyon euro bonservis bedeli ve ek bonuslar teklif etmeye hazır olduğu, bu rakamın ise İtalyan kulübü tarafından kabul edilebilir bulunduğu belirtildi.

32 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesinin son yılına girecek olması ve Fenerbahçe'de mutlu bir dönem geçirmesi, transferin gerçekleşmesini kolaylaştıran unsurlar olarak öne çıktı.

KOSTIC'İN PERFORMANSI

Kostic, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 1722 dakika süre alırken, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.