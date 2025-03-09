SPOR

65
61
50
44
43
36
36
33
33
32
32
32
31
28
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Görüşmeler şimdiden başladı! Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi belli oldu

Görüşmeler şimdiden başladı! Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.03.2025 18:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları da sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de mevcut kadroda kiralık olarak forma giyen isimler için çalışmalar başlarken bir ismin durumu netleşti. İşte detaylar...

Görüşmeler şimdiden başladı! Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi belli oldu
Filip Kostic

Filip Kostic

SIR Sırbistan
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde başladığı Süper Lig sezonunda yaz transfer döneminde Filip Kostic'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Teknik heyet, Sırp futbolcunun performansından memnun kalırken, sarı-lacivertli yönetim de Kostic'in bonservisini almak için harekete geçti.

İTALYANLAR DUYURDU

Screenshot_4

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe, Kostic'i kadrosuna kalıcı olarak katmak için hazırlık yapıyor. Haberde, Fenerbahçe'nin Juventus'a 5-6 milyon euro bonservis bedeli ve ek bonuslar teklif etmeye hazır olduğu, bu rakamın ise İtalyan kulübü tarafından kabul edilebilir bulunduğu belirtildi.

32 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesinin son yılına girecek olması ve Fenerbahçe'de mutlu bir dönem geçirmesi, transferin gerçekleşmesini kolaylaştıran unsurlar olarak öne çıktı.

KOSTIC'İN PERFORMANSI

Screenshot_3

Kostic, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 1722 dakika süre alırken, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Canlı Skor

Barça Raphinha'yı elinde tutabilecek mi? Araplar...Barça Raphinha'yı elinde tutabilecek mi? Araplar...
Bu kadarına da pes! Trabzonspor'un Hatayspor yenilgisi sonrası skandal manşet...Bu kadarına da pes! Trabzonspor'un Hatayspor yenilgisi sonrası skandal manşet...
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'in konuştuğu görüntü: Kirlilikten bu hale geldi! "Artışı başka türlü engellenemez"

İzmir'in konuştuğu görüntü: Kirlilikten bu hale geldi! "Artışı başka türlü engellenemez"

Bu kadarına da pes! Trabzonspor'un Hatayspor yenilgisi sonrası skandal manşet...

Bu kadarına da pes! Trabzonspor'un Hatayspor yenilgisi sonrası skandal manşet...

Arap müşteriyle yolculuk! Taksimetredeki rakam dudak uçuklattı

Arap müşteriyle yolculuk! Taksimetredeki rakam dudak uçuklattı

Sivasspor'da korkutan olay! Rey Manaj sakatlanarak hastaneye kaldırıldı... Yerine giren oyuncu da saniyeler sonra sakatlanıp hastaneye kaldırıldı!

Sivasspor'da korkutan olay! Rey Manaj sakatlanarak hastaneye kaldırıldı... Yerine giren oyuncu da saniyeler sonra sakatlanıp hastaneye kaldırıldı!

Lucas Torreira için ciddi talip!

Lucas Torreira için ciddi talip!

Cenk Tosun transferinde beklenmedik gelişme! Japon ekibine imza atacakken Mourinho araya girdi

Cenk Tosun transferinde beklenmedik gelişme! Japon ekibine imza atacakken Mourinho araya girdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.