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Görüştüğü takım pes dedirtti! Ne yaptın Larin...

12.06.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yeni sözleşme için ikna edemediği Cyle Larin'in Olympiakos'la görüştüğü ortaya çıktı.

Görüştüğü takım pes dedirtti! Ne yaptın Larin...
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Cyle Larin'i Olympiakos'un ciddi şekilde istediği belirtildi.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Cyle Larin'in uzun süredir Olympiakos'un listesinde olduğu ve tarafların görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. Serbest oyuncu konumunda olan Larin'in istediği maaş konusunda detayların görüşüldüğü bilgisini veren Romano, Kanadalı oyuncunun 9 numara ve kanat oyuncusu olarak Olympiakos'a katkı verebileceğini hatırlattı.

2018'den bu yana Beşiktaş'la sözleşmesi bulunan Clye Larin, geçen sezon tüm kulvarlarda oynadığı 37 maçta 8 gol 1 asistle siyah beyazlılara katkı sağlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Cyle Larin
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