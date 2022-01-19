GOSB Teknopark'tan firmalara İngiltere üzerinden dünyaya ihracat imkanı

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - GOSB Teknopark tarafından Londra'da kurulan operasyon ve yönetim ofisi Blink UK, Türkiye'deki teknoloji şirketlerine, dünyanın en rekabetçi pazarlarından olan İngiltere'ye ve birçok ülkeye satış yapma olanağı sağlıyor.

Londra'nın simge binası The Shard'da bulunan ofis, İngiltere üzerinden dünyaya açılmak isteyen Türk şirketlerine pazar araştırmasından marka tesciline, vizeden firma kuruluşuna, depo ve lojistikten tüm muhasebe işlemlerine kadar pek çok hizmeti uygun koşullarda sunuyor.

GOSB Teknopark Blink Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Direktörü Tolga Bildirici, AA muhabirine, teknopark yönetimi olarak bütün teknoloji şirketlerine fırsat sağlayacak yurt dışı çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

İhracatın artırılmasına yönelik çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Bildirici, sundukları belirli hizmet ve desteklerle firmaların yurt dışına satış yapmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bildirici, bu kapsamda İngiltere'de Blink UK adında bir ofis açtıklarını dile getirerek, "Bizim teknoloji transfer ofisimiz Blink'in İngiltere şubesi olarak düşünülebilir. Türkiye'deki teknopark firmalarının yetkinlikleri oldukça yüksek ama yurt dışına açılma konusunda sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu sorunları aşabilmek adına bu firmaların Türkiye'de Ar-Ge ve üretimlerine devam edip İngiliz şirketi olarak yurt dışına açılmaları şeklinde bir altyapı hazırladık." diye konuştu.

- "İngiltere, teknolojinin üç giriş kapısından biri"

Dünyada teknolojinin giriş kapısı olarak görülen üç nokta olduğuna dikkati çeken Bildirici, "Bunlardan biri hepimizin bildiği gibi ABD, ikincisi İngiltere, üçüncüsü de Uzak Doğu kapısı. Yakın olduğu için İngiltere'yi seçtik, ikinci avantaj da eş zamanlı olarak iş yapabilme. Yani birkaç saatlik zaman farkıyla paralel olarak çalışabiliyoruz. Bunu ne ABD'de ne de Uzak Doğu'da yapmak mümkün değil. Dünyaya açılan bir kapı olarak gördüğümüz için İngiltere'de böyle bir yapı oluşturduk." dedi.

Bildirici, firmaların üretim ve yatırımlarını yurt dışına taşımalarını istemediklerini, tüm Ar-Ge ve üretim çalışmalarını Türkiye'de sürdürüp satışlarını İngiltere üzerinden yapmalarını, böylece katma değeri yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İngiltere'de kurulan ofiste sundukları hizmetlere ve işleyiş sürecine ilişkin Bildirici, şu bilgileri verdi:

"İlk önce firmayla görüşme yapıyoruz. Ardından İngiltere direktörümüzün de katıldığı ikinci bir görüşme gerçekleştiriyoruz ve onların İngiltere'de veya açılmak istedikleri pazarda neler yapmaları gerektiğini onlara sunuyoruz. Derdimiz, firmayı hemen götürmek değil, onların öncelikle eksikleri varsa veya yapmaları gereken birtakım çalışmalar varsa bunları tamamlamaları. Daha sonra hazır olarak bu pazara gitmelerini sağlayacak görüşmeler yapıyoruz. Sonrasında firmanın ihtiyacına göre bizim orada 16-17 farklı hizmetimiz var. Vizeden tutun da firma kuruluşuydu, depo, lojistik, muhasebe, hukuk aklınıza gelebilecek, bir firmanın orada ihtiyacı olan tüm hizmetleri Blink UK olarak paket halinde oldukça cazip fiyatlarla sunuyoruz."

- "Şu anda 15'in üzerinde firma bu hizmetlerden yararlanıyor"

Tolga Bildirici, İngiltere pazarına yeni girmek isteyen firmaların kendi başlarına da bu süreçleri yönetebileceklerini fakat bu durumda çok yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

GOSB Teknopark ve diğer teknoparklardan 15'in üzerinde firmanın Blink UK'de sunulan hizmetlerden yararlandığını belirten Bildirici, "Bu projemiz duyuldukça diğer teknoparklardan da talepler gelmeye başladı. Biz de bundan mutlu olduk ve bu hizmetimizi tüm teknoparklara açtık." dedi.

Bildirici, Blink UK'yi kurduktan sonra Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığına işaret ederek, "Bu ticaret anlaşması, İngiltere ile ticaret hacmimizi oldukça artıracaktır, bu şüphe götürmez bir gerçek. Bizim için de güzel sürpriz oldu." diye konuştu.

