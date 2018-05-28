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Gotoku Sakai, Beşiktaş'ı reddetti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın sağ bek transferi için düşündüğü Hamburg'la sözleşmesi sona eren Gotoku Sakai, seneliği 1.5 milyon Euro'dan yapılan 3 yıllık teklifi reddetti. Gotoku Sakai, 2.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro da imza parası talep etti.

Gotoku Sakai, Beşiktaş'ı reddetti!

Beşiktaş, sağ bek transferi konusunda gündemine, son 2 sezondur hedefleri arasında bulunan Gotoku Sakai'yi eklemişti. Hamburg'la 3 yıllık macerası sona eren 27 yaşındaki Japon futbolcunun, bonservisi elinde bulunması sebebiyle harekete geçen ve menajeri aracılığıyla görüşmelere başlayan Beşiktaş Yönetimi'nin tecrübeli isme, seneliği 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma önerdiği kaydedildi.

Gotoku Sakai

Kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak bakan deneyimli savunmacının, Kara Kartal'a verdiği cevap dün kulübe ulaştı. Görüşmeler sürüyor. Menajeri aracılığıyla taleplerini Beşiktaş'a ileten Sakai'nin, 1.5 milyon Euro'luk ücreti düşük bulduğu ve bonservisinin elinde bulunması sebebiyle 2.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro da imza parası talep ettiği kaydedildi.

Bu gelişme sonrasında tarafların, pazarlığa başladığı ve bu hafta içinde önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gotoku Sakai Beşiktaş Hamburg

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