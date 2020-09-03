Göz yaşartmadan soğan nasıl doğranır?

Hem faydalı hem de son derece sağlıklı olan soğanı doğramak neredeyse eziyettir. Gözlerin acıyıp yaşarmasına neden olan soğanı rahat ve hızlı bir şekilde doğramak istiyorsanız şimdi bahsedeceğimiz püf noktasını mutlaka denemelisiniz.

Soğanın içinde bulunan bir kimyasal madde gözlerin yaşarmasına neden olabiliyor. Bu zor aşamanın önüne geçmek için ise;

İlk olarak soğanın uçlarını bıçak yardımıyla kesin ve ardından ortadan ikiye bölün. Soğanı böldükten sonra kabuklarını hızlı bir şekilde çıkarın. Ardından soğanı buzdolabın dondurucu kısmına koyun. Yaklaşık 5 dakika beklettikten sonra dondurucudan çıkarın ve en üst katmanını soyun. Ardından soğanı hızlı bir şekilde gözyaşı dökmeden doğrayabilirsiniz. Bu pratik yöntemi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyoruz.



