Göz yummak nasıl yazılır? Göz yummak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayat akışı daha hızlı hale geldi. Hızlı akış ise bireylerin okuma kabiliyetlerini olumsuz etkileyerek, kitap okuma oranlarının düşmesine neden oldu. Teknolojinin faydalarından biri olarak internet üzerinde pek çok kişi arzu ettiği yazıyı paylaşabiliyor. Ancak insanların kolayca yazı yazabildiği bu ortamda sıklıkla yazım hataları yapıldığı görülüyor. Yazım hataların birçok kişi tarafından tekrarlanması ise bilgi kirliliğinin genişlemesine sebep oluyor. Dil yapısına uygun bir biçimde konuşup, yazmaya önem veren kişiler göz yummak gibi deyimlerin doğru yazılışının nasıl olduğunu merak ediyor.

Göz yummak nasıl yazılır?

Deyimler, yaşanan durum ve olayları özetlemek söylenen, çoğunlukla mecaz anlamlı sözcük veya cümlelerdir. Türkçe, deyimlerin oldukça fazla bulunduğu kültürel hazinesi zengin bir dildir. Deyimler günlük yaşamda sıklıkla söylenirler ve anlamlarıyla birlikte doğru yazım şekilleri de deyimler sözlüğünde kolaylıkla öğrenilebilir. Göz yummak TDK anlamı ‘görmezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak, umudunu kesmek, umutsuzluğa düşmek’ olarak açıklanır. Söz konusu söz iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu tür sözcük kalıpları anlamı bozulmadan, belirlenen kurallar etrafında yazılmalıdır. Göz yummak yazımı ayrı olması gerekir. Buna göre ‘gözyummak’ biçimindeki yazım biçimi yazım hatası olarak kabul nitelendirilir.

Göz yummak bitişik mi yazılır?

Dilimizde yer alan her kelime, deyim ve kelime öbekleriyle ilgili belirlenen kurallar bulunur. Bundan dolayı doğru yazım biçimleri konusunda fikir sahibi olmadan, kelimeleri farklı şekillerde kaleme almak yazım yanlışlarına neden olur. Gözü yummak doğru yazılışı TDK sözlüklerinde açıklanır. Buna göre ‘gözü yummak’ yazılışı ayrı olması gerekir. Ayrıca TDK web sitesindeki deyimler başlığında, Türkçede yer alan deyimlerin ayrı yazılması gerektiği belirtilir.

Göz yummak ayrı mı yazılır?

Deyimler yaşamın içindeki olaylardan etkilenen, ancak bunları mecaz anlamda özetleyen sözlerdir. Birleşik fiiller de birden fazla fiilin birleşmesiyle oluşan, eylem gösteren sözlerdir. Gözü yummak deyimi de bu iki tanıma da uyar. Türkçe dil bilgisi kuralları konusunda en güvenilir kaynak TDK yazım kılavuzu ya da TDK genel Türkçe sözlüğüdür. Bu kurallara göre ‘göze yummak’ ayrı yazılması gereken bir sözdür. Kısaca, gözü yummak deyiminin doğru ve yanlış yazım şekilleri aşağıdaki gibidir:

Gözü yummak (doğru kullanım)

Gözyummak (hatalı kullanım)







