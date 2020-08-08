Gözde Kansu Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı? Gözde Kansu'dan veda açıklaması

Kuaförüm Sensin’de bu hafta alışılmışın dışında bir veda yaşandı. Final günü dolayısıyla haftanın en düşük puanını alan Aytekin, Dilek ve Banu yarışmaya veda etti ama asıl şaşırtan açıklama Gözde Kansu’dan geldi.

"OYUNCULUĞA GERİ DÖNECEĞİM"

Kuaförüm Sensin’in ekran yüzü, sevilen sunucu Gözde Kansu bu hafta son bölümle izleyicilerin karşısına çıktığını açıkladı. Gözde Kansu’nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı. Gözde Kansu, asıl işi olan oyunculuğa dönmek için Kuaförüm Sensin'in sunuculuğundan ayrıldığını açıkladı. Kansu, "İşimi çok özledim. Tiyatro ve dizi setlerine geri dönmek istiyorum" dedi.

INSTAGRAM'DAN VEDA MESAJI

Gözde Kansu, Instagram'dan paylaştığı veda mesajında ise "Son günümdeyim. Duygu selindeyim şu an" notunu yazdı.

YENİ SUNUCU KİM OLACAK?

Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği, jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ile Adnan Serter'in oturduğu Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu ise önümüzdeki hafta belli olacak.



