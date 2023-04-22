Gözler bu maçtaydı! Arda Turan, Eyüpspor'un başındaki ikinci maçında da kazanamadı!

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor ile Osman Özköylü yönetimindeki Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 25. dakikada Recep Niyaz kaydetti. Pendikspor'un sayısı ise 40. dakikada Hasan Kılıç'tan (P) geldi.
Bu skorun ardından kazanamama serisi 3 maça çıkan Eyüpspor, 58 puanla 4. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. beraberliğini alan Pendikspor ise 3. basamakta yer buldu.
Eyüpspor, gelecek hafta Tuzlaspor deplasmanına çıkacak. Pendikspor ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Eyüpspor'da geçtiğimiz hafta göreve getirilen Arda Turan, takımının başında ilk olarak Göztepe deplasmanında bir karşılaşmaya çıkmıştı. Müsabaka, Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
İkinci maçına Pendikspor'u ağırlayarak çıkan Turan, 1-1'lik beraberliğin ardından ilk puanını kazandı ancak galibiyet alamadı.