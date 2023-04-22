SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Gözler bu maçtaydı! Arda Turan, Eyüpspor'un başındaki ikinci maçında da kazanamadı!

Gözler bu maçtaydı! Arda Turan, Eyüpspor'un başındaki ikinci maçında da kazanamadı!

22.04.2023 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Pendikspor maçı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla birlikte Arda Turan, takımının başında çıktığı ikinci maçta da galibiyet alamamış oldu. İşte müsabakadan detaylar...

Gözler bu maçtaydı! Arda Turan, Eyüpspor'un başındaki ikinci maçında da kazanamadı!

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor ile Osman Özköylü yönetimindeki Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

AA-20230422-30932160-30932159-EYUPSPOR_PENDIKSPOR (Large)

Ev sahibi ekibin golünü 25. dakikada Recep Niyaz kaydetti. Pendikspor'un sayısı ise 40. dakikada Hasan Kılıç'tan (P) geldi.

AA-20230422-30932294-30932288-EYUPSPOR_PENDIKSPOR (Large)

Bu skorun ardından kazanamama serisi 3 maça çıkan Eyüpspor, 58 puanla 4. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. beraberliğini alan Pendikspor ise 3. basamakta yer buldu.

Eyüpspor, gelecek hafta Tuzlaspor deplasmanına çıkacak. Pendikspor ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

ARDA TURAN, İKİNCİ MAÇINDA DA KAZANAMADI

AA-20230422-30932153-30932151-EYUPSPOR_PENDIKSPOR (Large)

Eyüpspor'da geçtiğimiz hafta göreve getirilen Arda Turan, takımının başında ilk olarak Göztepe deplasmanında bir karşılaşmaya çıkmıştı. Müsabaka, Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

AA-20230422-30932153-30932152-EYUPSPOR_PENDIKSPOR (Large)

İkinci maçına Pendikspor'u ağırlayarak çıkan Turan, 1-1'lik beraberliğin ardından ilk puanını kazandı ancak galibiyet alamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda'dan mağlubiyet sonrası paylaşım!Arda'dan mağlubiyet sonrası paylaşım!
Penaltı yaptı, kanlar içinde yerde kaldı!Penaltı yaptı, kanlar içinde yerde kaldı!
Galatasaray'a büyük müjde! Fransızlar transferi duyurdu!Galatasaray'a büyük müjde! Fransızlar transferi duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Pendikspor Arda Turan 1. lig maçları spor Teknik Direktör spor toto 10 maçı spor tot spor to maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları için çok net tarih! ‘Türk Lirası’ detayı…

Altın fiyatları için çok net tarih! ‘Türk Lirası’ detayı…

Çin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarih

Çin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarih

Galatasaray'a bedava dünya yıldızı!

Galatasaray'a bedava dünya yıldızı!

Arda Güler'den Galatasaray'a gönderme ve iddialı sözler!

Arda Güler'den Galatasaray'a gönderme ve iddialı sözler!

112 milyon euro! Süper Lig devlerini bekleyen büyük kabus!

112 milyon euro! Süper Lig devlerini bekleyen büyük kabus!

Burak Yılmaz'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Burak Yılmaz'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.