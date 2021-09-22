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Göztepe 0-2 Hatayspor (Maç sonucu)

22.09.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

Göztepe 0-2 Hatayspor (Maç sonucu)

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Göztepe, Hatayspor'u ağırladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 35. ve 78. dakikalarda Mame Diouf kaydetti.

Kayserispor'da Beykan Şimşek, 74. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Hatayspor, üst üste 4. galibiyetini aldı ve 13 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Göztepe ise 5 puanla 16. sırada yer buldu.

Hatayspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

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Göztepe Hatayspor
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