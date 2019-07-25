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Göztepe 1 - 0 Menemen Belediyespor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 25.07.2019 22:31 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci hazırlık maçında Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Göztepe 1 - 0 Menemen Belediyespor

Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, 2'nci hazırlık maçında bu sezon TFF 1'inci Lig'e yükselen Menemen Belediyespor ile karşılaştı. Göztepe sahaya Göktuğ, Murat, Titi, Veli, Berkan, Serdar, Poko, Alpaslan, Halil, Deniz ve Eren ilk 11'i ile çıktı. Menemen Belediyespor ise Amir, Jasmin, Abdelaye, Semih, Alberk, Murat, Taşkın, Umut, Mustafa, Serhat ve Hüseyin ilk 11'i ile çıktı. Maçın ilk yarısına iki takımda etkili başlamasına rağmen gol bulamadı. İkinci yarıya iyi başlayan takım Göztepe oldu.

53'üncü dakikada Göztepe'den Eren Derdiyok rakibinden kazandığı topu takım arkadaşı Serdar ile buluşturdu. Serdar'da kaleci Amir'in sağ tarafından topu filelerle buluşturarak, takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca Göztepe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Göztepe Menemen Belediyespor

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