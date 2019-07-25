Göztepe 1 - 0 Menemen Belediyespor

Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, 2'nci hazırlık maçında bu sezon TFF 1'inci Lig'e yükselen Menemen Belediyespor ile karşılaştı. Göztepe sahaya Göktuğ, Murat, Titi, Veli, Berkan, Serdar, Poko, Alpaslan, Halil, Deniz ve Eren ilk 11'i ile çıktı. Menemen Belediyespor ise Amir, Jasmin, Abdelaye, Semih, Alberk, Murat, Taşkın, Umut, Mustafa, Serhat ve Hüseyin ilk 11'i ile çıktı. Maçın ilk yarısına iki takımda etkili başlamasına rağmen gol bulamadı. İkinci yarıya iyi başlayan takım Göztepe oldu.
53'üncü dakikada Göztepe'den Eren Derdiyok rakibinden kazandığı topu takım arkadaşı Serdar ile buluşturdu. Serdar'da kaleci Amir'in sağ tarafından topu filelerle buluşturarak, takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca Göztepe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Eljif ayağının tozuyla sahada!
Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Karar verildi
Ve Albayrak Falcao'yu açıkladı! Teklif...
F.Bahçe'de ayrılık! 2. Lig'e gitti
Emre Akbaba'nın acı günü
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler başladı
Beşiktaş stoperini buldu! İlk temas kuruldu
Juventus'a galibiyeti Merih getirdi
Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını tamamladı
Eljif’e 'Hoş geldin' mesajı
Real Madrid'den müthiş geri dönüş
Trabzon'un rakibi Hoffenheim
İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızının yeni adresi
O ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı
Yunus'tan Kruse övgüsü
Gurbetçi yıldızlardan transfer itirafı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum