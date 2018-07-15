Göztepe 2 - 0 Altınordu maç özeti

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu hazırlıklarını Erzurum'da devam ettiren Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı Altınordu'yu 2-0'lık skorla mağlup etti.

Mücadeleye sarı-kırmızılılar hızlı başlarken, Axel Ngango'nun 32. dakikada yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. 45. dakikada Altınordu ceza sahasına sokulan Castro'nun yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluşurken, mücadelenin ilk yarısını Göztepe, 1-0'lık galibiyetle kapatmış oldu.

İkinci devrede sarı-kırmızılılar, Erol Hakan'ın 86. dakikada attığı gol ile farkı ikiye çıkartırken, karşılaşma Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanmış oldu.

