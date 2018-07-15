SPOR

Göztepe 2 - 0 Altınordu maç özeti

GÖZTEPE HABERLERİ  | 15.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Göztepe 2 - 0 Altınordu maç özeti

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu hazırlıklarını Erzurum'da devam ettiren Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı Altınordu'yu 2-0'lık skorla mağlup etti.

Mücadeleye sarı-kırmızılılar hızlı başlarken, Axel Ngango'nun 32. dakikada yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. 45. dakikada Altınordu ceza sahasına sokulan Castro'nun yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluşurken, mücadelenin ilk yarısını Göztepe, 1-0'lık galibiyetle kapatmış oldu.

İkinci devrede sarı-kırmızılılar, Erol Hakan'ın 86. dakikada attığı gol ile farkı ikiye çıkartırken, karşılaşma Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanmış oldu.

PARTNERHalil Sezai halk plajındaHalil Sezai halk plajında
Göztepe, Samed Ali Kaya ile anlaşmaya vardıGöztepe, Samed Ali Kaya ile anlaşmaya vardı
Göztepe için Oussama Tannane iddiası!Göztepe için Oussama Tannane iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göztepe - Altınordu Axel Ngango Andre Castro

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Liverpool'dan Domagoj Vida için yeni teklif

Liverpool'dan Domagoj Vida için yeni teklif

Steven Laureys: Schumacher için iyi haberler beklenmemeli

Steven Laureys: Schumacher için iyi haberler beklenmemeli

Galatasaray Serdar Gürler ile 1 yıllığına anlaştı

Galatasaray Serdar Gürler ile 1 yıllığına anlaştı

Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Diğer Haberler
Göztepe 2 - 0 Altınordu maç özeti

Göztepe 2 - 0 Altınordu maç özeti

Göztepe, Samed Ali Kaya ile anlaşmaya vardı

Göztepe, Samed Ali Kaya ile anlaşmaya vardı

Göztepe için Oussama Tannane iddiası!

Göztepe için Oussama Tannane iddiası!

Fausto Grillo, Göztepe'de

Fausto Grillo, Göztepe'de

Berkan Emir, Göztepe'de

Berkan Emir, Göztepe'de

Göztepe 3 mevkiye transfer arayışında

Göztepe 3 mevkiye transfer arayışında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.