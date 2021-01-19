Göztepe 4-0 Gençlerbirliği (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, son haftalarda düşüşe geçen Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadele, Göztepe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Göztepe'nin ilk golünü 25. dakikada Peter Zulj kaydetti.Karşılaşmada 2. gol 45 dakikada Cherif Ndiaye'den geldi. Ndiaye'nin golünde asist yapan isim Halil Akbunar da 45+2'de farkı 3'e çıkaran golü attı ve ilk yarı Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Göztepe'de 3. golün sahibi Halil Akbunar, 71. dakikada tekrar sahneye çıktı ve skoru 4-0'a getirdi.
Bu sonuçla birlikte 25 puana ulaşan Göztepe, ligde 9. sıraya yükseldi. Üst üste 3. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 19 puanla ligin 18. sırasında yer aldı.
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