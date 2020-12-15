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Göztepe 4-5 Bursaspor (Maç sonucu)

BURSASPOR HABERLERİ  | 15.12.2020 21:24 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 3-3 sona erdi. Maçın son anlarında attığı golle karşılaşmanın uzamasını sağlayan Bursaspor, uzatmanın ilk devresinde bulduğu golle de 4-3 öne geçti. Göztepe, 4-4'ü yakalasa da Bursaspor, uzatmanın son anlarında bir kez daha öne geçti ve maçtan 5-4 galip ayrıldı.

Göztepe 4-5 Bursaspor (Maç sonucu)

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük heyecana ve tam 9 gole sahne oldu.

TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor, normal süresi 3-3'lük eşitlikle tamamlanan ve uzatmalara giden maçta Göztepe'yi 5-4 mağlup etti. Yelşil-beyazlılar bu sonuçla kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

İzmir temsilcisinin sayıları 32'de Brown Ideye ile 73'te Cüneyt Köz(k.k) ile 83 ve 117'de Pape Cherif Ndiaye'den geldi. Yeşil-beyazlıların gollerini ise 31, 47, 90+9, ve 120+3. dakikalarda Batuhan Kör ile 90+5'te Çağatay Yılmaz kaydetti.

Bursaspor'da 19 yaşındaki Batuhan Kör takımı adına 4 gole imza attı ve maça damgasını vurdu.

Göztepe'de Murat Paluli, 112. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Normal süresi 3-3'lük eşitlikle tamamamlanan karşılaşma uzatmalara gitti. İki uzatma devresi sonucu Bursaspor, Göztepe'yi 5-4 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.

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