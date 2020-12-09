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Göztepe-Alanyaspor: 1-0 (Maç Sonucu)

GÖZTEPE HABERLERİ  | 09.12.2020 20:35 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında oynanması gereken Göztepe - Alanyaspor maçı, İzmir depremi nedeniyle bugün oynandı. Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşan iki takımın mücadelesinde sadahan galibiyetle ayrılan taraf Göztepe oldu. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 70. dakikada Zlatko Tripic kaydetti. Bu sonucun ardından Göztepe puanını 18'e yükseltirken, Alanyaspor ise namağlup ilerlediği Süper Lig'de üst üste ikinci mağlubiyetini alarak 23 puanda kaldı.

Göztepe-Alanyaspor: 1-0 (Maç Sonucu)

Süper Lig'de, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Göztepe-Alanyaspor karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Göztepe 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada Zlatko Tripic kaydetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI!

Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 6 maça çıktı. Alanyaspor ise iyi başlangıç yaptığı ligde üst üste ikinci maçtan puansız ayrıldı.Bu sonuçla Göztepe puanını 18'e yükseltirken Alanyaspor ise 23 puanda kaldı.

SALİH UÇAN BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!

Alanyaspor'un Göztepe ile oynadığı maçta sarı kart gören Salih Uçan cezalı duruma düştü. Orta saha oyuncusu, sarı kart ile birlikte Beşiktaş maçını kaçıracak. Alanyaspor'da bir önceki maçta kırmızı kart gören Çağdaş Atan da Beşiktaş maçında kulübüde yer alamayacak.

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