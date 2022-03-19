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Göztepe-Alanyaspor maçının ardından

19.03.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: - "Kulübeden gelen oyuncuların getirdiği enerji bize galibiyeti getirdi"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Kulübeden gelen oyuncuların getirdiği enerji bize galibiyeti getirdi." dedi.

Mateos, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, puana ihtiyacı olan Göztepe'ye karşı önemli bir deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Geçen hafta yenildikleri maçın ardından oyuncuları bu müsabakaya hazırlanmanın kolay olmadığını kaydeden Mateos, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız mental duruş gösterdi. 90 dakikada nasıl oynamaları gerektiğini gösterdiler. Kontrollü oynadık, oyunu domine ettik. İkinci yarıda rakibimizin geri bölgede üçlüye dönmesi işimizi kolaylaştırdı. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri sonucu getirdi. Kulübeden gelen oyuncuların getirdiği enerji bize galibiyeti getirdi."

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