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Göztepe, Alihan Al'la profesyonel sözleşme imzaladı

12.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Alihan Al'la profesyonel sözleşme imzaladı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından Alihal Al'ı profesyonel yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki savunma oyuncusu Alihan Al'la profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

9 yaş altı takımından itibaren tüm alt kategori takımlarında forma giyen oyuncunun bir süredir A takımla antrenmana çıktığı belirtildi.

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