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Göztepe, Almanya doğumlu futbolcu Makana Baku'yu transfer etti

13.07.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Almanya doğumlu futbolcu Makana Baku'yu transfer etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Makana Baku'yu kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Almanya'da dünyaya gelen ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile de sahada yer alma başarısı gösteren Baku'nun SC Sonnenhof Grossaspach, Warta Poznan ve Holstein Kiel takımlarında forma giydiği ifade edildi.

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