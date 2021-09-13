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Göztepe, Altay maçının hazırlıklarına başladı

13.09.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Altay maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü Altay ile karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Göztepe, Altay maçı için ilk çalışmasını ara vermeden yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer gruptaki futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

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