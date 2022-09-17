Göztepe, Altınordu maçına hazır

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yarın İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Altınordu karşılaşmasında hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

Öte yandan Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Turgay Altay'ın görevinden ayrılmasının ardından takımın antrenmanlarının yönetimini akademi antrenörlerinden Sadık Ahmet Bağcı ve Övünç Özgören ile A takımdan kaleci antrenörü Süha Özen, analiz antrenörü Hakan Özgür ve atletik performans antrenörü Murat Tutar'ın gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu isimlerin yarın oynayacakları karşılaşmayı yönetmek için hazır olduğu bildirildi.

