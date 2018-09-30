Yaşananlar, günün en çok konuşulan konularından biri oldu...

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

1 / 16 Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maç hava muhalefetinden nasibini aldı.

2 / 16 Meteorolojinin günlerdir İzmir bölgesi için yaptığı "kasırga" uyarıları Göztepe-Atiker Konyaspor maçında zorlukları da beraberinde getirdi.

3 / 16 Saat 16:00’da başlayan karşılaşmanın 3. dakikasında stat ışıkları kesildi ve maç durdu.

4 / 16 Yoğun yağıştan saha zemini de olumsuz etkilenirken hakem Mete Kalkavan yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından maça devam edilmesi kararını verdi.

5 / 16 Maç başladıktan kısa bir süre sonra bu kez top patladı ve topun değiştirilmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

6 / 16 Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

7 / 16 Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

8 / 16 Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

9 / 16 Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

10 / 16 Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

11 / 16 Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

12 / 16 Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

13 / 16 Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

14 / 16 Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

15 / 16 Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!