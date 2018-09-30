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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.09.2018 18:54 | Son Güncelleme

Göztepe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladığı mücadele, birçok aksiliği de beraberinde getirdi.

Yaşananlar, günün en çok konuşulan konularından biri oldu...

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maç hava muhalefetinden nasibini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maç hava muhalefetinden nasibini aldı.
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Meteorolojinin günlerdir İzmir bölgesi için yaptığı "kasırga" uyarıları Göztepe-Atiker Konyaspor maçında zorlukları da beraberinde getirdi.

Meteorolojinin günlerdir İzmir bölgesi için yaptığı "kasırga" uyarıları Göztepe-Atiker Konyaspor maçında zorlukları da beraberinde getirdi.
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Saat 16:00’da başlayan karşılaşmanın 3. dakikasında stat ışıkları kesildi ve maç durdu.

Saat 16:00’da başlayan karşılaşmanın 3. dakikasında stat ışıkları kesildi ve maç durdu.
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Yoğun yağıştan saha zemini de olumsuz etkilenirken hakem Mete Kalkavan yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından maça devam edilmesi kararını verdi.

Yoğun yağıştan saha zemini de olumsuz etkilenirken hakem Mete Kalkavan yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından maça devam edilmesi kararını verdi.
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Maç başladıktan kısa bir süre sonra bu kez top patladı ve topun değiştirilmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Maç başladıktan kısa bir süre sonra bu kez top patladı ve topun değiştirilmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor Göztepe

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