Yaşananlar, günün en çok konuşulan konularından biri oldu...
Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maç hava muhalefetinden nasibini aldı.
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Meteorolojinin günlerdir İzmir bölgesi için yaptığı "kasırga" uyarıları Göztepe-Atiker Konyaspor maçında zorlukları da beraberinde getirdi.
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Saat 16:00’da başlayan karşılaşmanın 3. dakikasında stat ışıkları kesildi ve maç durdu.
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Yoğun yağıştan saha zemini de olumsuz etkilenirken hakem Mete Kalkavan yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından maça devam edilmesi kararını verdi.
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Maç başladıktan kısa bir süre sonra bu kez top patladı ve topun değiştirilmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!
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