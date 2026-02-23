SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe

Göztepe, Avrupa potasının dışında kaldı

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’a 4-0 mağlup olarak Avrupa potasının dışında kaldı. Bu yenilginin ardından İzmir temsilcisi 41 puanla beşinci sıraya geriledi.

Göztepe, Avrupa potasının dışında kaldı

Göztepe’de düşüş sürüyor. Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan İzmir temsilcisi, deplasmandan 4-0’lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Göztepe, Avrupa potasının dışında kaldı 1

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasretini 3 maça çıkaran ve yine skor üretemeyen sarı-kırmızılı ekip, 5. sıraya gerileyerek uzun bir aranın ardından Avrupa potasının da dışına çıktı.

22 HAFTADA KALESİNDE 12 GOL GÖRDÜ, BEŞİKTAŞ’TAN 4 GOL YEDİ

Göztepe, Avrupa potasının dışında kaldı 2

Bu sezon savunma performansıyla dikkat çeken Göztepe, Beşiktaş karşılaşması öncesinde oynadığı 22 maçta kalesinde yalnızca 12 gol görmüştü. Sağlam savunmasıyla öne çıkan İzmir temsilcisi, siyah-beyazlılar karşısında ise alışılmış görüntüsünün uzağında kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş’tan 4 gol yiyerek 22 haftada kalesinde gördüğü gollerin önemli bir bölümünü tek maçta yaşamış oldu. Bu sonuçla birlikte Göz-Göz’ün yediği toplam gol sayısı 16’ya yükseldi. Farklı mağlubiyete rağmen İzmir ekibi, ligin en az gol yiyen takımı unvanını ise sürdürmeye devam ediyor.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Göztepe, Avrupa potasının dışında kaldı 3

Trendyol Süper Lig’de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, son haftalarda ise tam tersi bir performansa imza attı. Deplasmanda Konyaspor ve iç sahada Kayserispor ile berabere kalan İzmir temsilcisi, bu karşılaşmalarda gol atmayı başaramadı. Kötü gidişatını Beşiktaş karşısında da sürdüren sarı-kırmızılı ekip, sahadan 4-0’lık mağlubiyetle ayrılarak kazanamama serisini 3 maça çıkardı. Bu süreçte skor üretemeyen Göztepe, gol hasretini de sürdürdü.

Göztepe, Avrupa potasının dışında kaldı 4

Stanimir Stoilov’un öğrencileri böylece bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet hasreti yaşadı. İzmir ekibi, 2025-2026 döneminde en fazla 2 maç üst üste puan kaybetmiş, ardından aldığı galibiyetlerle toparlanmayı başardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Florya’dan Kadıköy’e şok geçiş! Çağrı Balta'nın bonservisi de belli olduFlorya’dan Kadıköy’e şok geçiş! Çağrı Balta'nın bonservisi de belli oldu
Trabzonspor’dan 15 puanlık geri dönüşTrabzonspor’dan 15 puanlık geri dönüş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Para transferinde 15 Mart itibarıyla yeni dönem

Para transferinde 15 Mart itibarıyla yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.