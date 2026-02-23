SPOR

Florya’dan Kadıköy’e şok geçiş! Çağrı Balta'nın bonservisi de belli oldu

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta sarı-kırmızılı kulüpten sarı-lacivertli ekibe imza atmaya artık çok yakın. Genç yıldızın tüm eşyalarını toplayarak Florya’dan ayrıldığı belirtilirken, transferin kısa süre içinde tamamlanacağı öğrenildi. Öte yandan transferin mali detayları da netleşmeye başladı.

Burak Kavuncu

FLORYA'DAN SAMANDIRAYA! EŞYALARINI BİLE TOPLADI...

Florya’dan Kadıköy’e şok geçiş! Çağrı Balta nın bonservisi de belli oldu 1

Altyapıdan yetişen genç isimlerden Çağrı Balta’nın Florya macerası sona ermek üzere. Tüm eşyalarını alarak tesislerden ayrılan oyuncunun, ezeli rakip Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

RAKAMLARI NETLEŞTİ...

Florya’dan Kadıköy’e şok geçiş! Çağrı Balta nın bonservisi de belli oldu 2

HT Spor'un haberine göre transferin gerçekleşmesi halinde eski kulübüne yaklaşık 3-4 milyon TL yetiştirme bedeli ödeneceği belirtiliyor. Ayrıca sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin de ekleneceği ifade ediliyor.

Genç oyuncunun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması beklenirken, bu gelişme iki kulüp arasındaki rekabet açısından da dikkat çekici bir hamle olarak yorumlanıyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN ÇAĞRI HAKAN BALTA AÇIKLAMASI GELMİŞTİ!

Florya’dan Kadıköy’e şok geçiş! Çağrı Balta nın bonservisi de belli oldu 3

Geçtiğimiz günlerde A Takım sponsorluk toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Çağrı Hakan Balta için açıklamalarımızı yaptık. Onun dışında söylemek istediğim bir şey yok. Hakan Balta önemli bir oyuncumuzdu ve kaptanlığımızı yaptı. Onun oğlu da bizim oyuncumuz ve sözleşmemiz var. Yaptığımız açıklamaların yeterli olduğunu düşünüyorum." ifadelerinde bulunmuştu.

