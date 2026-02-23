Florya’dan Kadıköy’e şok geçiş! Çağrı Balta'nın bonservisi de belli oldu

Altyapıdan yetişen genç isimlerden Çağrı Balta, Florya defterini kapattı. Tesislerden ayrılan oyuncunun, ezeli rakip Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Resmi imzanın kısa süre içinde atılması bekleniyor.

FLORYA'DAN SAMANDIRAYA! EŞYALARINI BİLE TOPLADI...

Altyapıdan yetişen genç isimlerden Çağrı Balta’nın Florya macerası sona ermek üzere. Tüm eşyalarını alarak tesislerden ayrılan oyuncunun, ezeli rakip Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

RAKAMLARI NETLEŞTİ...

HT Spor'un haberine göre transferin gerçekleşmesi halinde eski kulübüne yaklaşık 3-4 milyon TL yetiştirme bedeli ödeneceği belirtiliyor. Ayrıca sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin de ekleneceği ifade ediliyor.

Genç oyuncunun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması beklenirken, bu gelişme iki kulüp arasındaki rekabet açısından da dikkat çekici bir hamle olarak yorumlanıyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN ÇAĞRI HAKAN BALTA AÇIKLAMASI GELMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde A Takım sponsorluk toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Çağrı Hakan Balta için açıklamalarımızı yaptık. Onun dışında söylemek istediğim bir şey yok. Hakan Balta önemli bir oyuncumuzdu ve kaptanlığımızı yaptı. Onun oğlu da bizim oyuncumuz ve sözleşmemiz var. Yaptığımız açıklamaların yeterli olduğunu düşünüyorum." ifadelerinde bulunmuştu.