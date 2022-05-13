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Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.05.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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