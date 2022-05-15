Göztepe-Beşiktaş maçından notlar

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen sezon şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda bu sezonki son deplasman maçına çıktı.

Geçen sezonun son haftasında rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda 15 Mayıs 2021'de 2-1 mağlup ederek şampiyon olan siyah-beyazlı ekip, 2021-2022 sezonun son dış saha maçını da 15 Mayıs'ta aynı statta ve aynı rakibine karşı oynadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde 4 farklı ismi sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta ilk 11'de yer alan kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'ın yerine kaleci Emre Bilgin, Francisco Montero, Valentin Rosier ve Georges-Kevin N'Koudou forma giydi.

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe'de ise geçen haftaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında ilk 11'de yer alan Kerim Alıcı ve Halil Akbunar'ın yerine Murat Paluli ve Kahraman Demirtaş mücadele etti.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de yer alacak Göztepe, 2019-2020 sezonunda hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçında 26 Ocak 2020'de Beşiktaş'ı konuk etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, veda ettiği Süper Lig'deki son iç saha maçında da Beşiktaş'ı ağırladı.

