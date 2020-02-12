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Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş iddia

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.02.2020 09:03 | Son Güncelleme

TFF yönetimi, Beşiktaş'ın Göztepe maçı için yaptığı ‘Tekrar' başvurusunu yarın görüşüp, karara bağlamak için toplanıyor. Kartal kural hatası olduğu iddiasında.

Beşiktaş'ın İzmir’de Göztepe’ye karşı 2-1 kaybettiği maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu TFF yönetim kurulu yarın değerlendirecek.

Federasyon yönetiminin konuyu görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanma kararı aldığı bildirildi. Beşiktaş söz konusu karşılaşmada hakem Hüseyin Göcek’in sakatlık nedeniyle maçı durdurduğunu, ardından topu kendilerine vermesi gerekirken rakibe verdiğini ve sonrasında Göztepe’nin kazandığı faulden bulduğu golle maçı kazandığını iddia ediyor. Siyah-Beyazlılar bu nedenle tekrar istedikleri hakem kararı hakkında Uluslararası Futbol Birliği’nden (IFAB) görüş istemiş ve aldığı yazılı görüşü TFF’ye iletmişti.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
tff Beşiktaş Göztepe İzmir

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