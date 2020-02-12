Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş iddia

Beşiktaş'ın İzmir’de Göztepe’ye karşı 2-1 kaybettiği maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu TFF yönetim kurulu yarın değerlendirecek.
Federasyon yönetiminin konuyu görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanma kararı aldığı bildirildi. Beşiktaş söz konusu karşılaşmada hakem Hüseyin Göcek’in sakatlık nedeniyle maçı durdurduğunu, ardından topu kendilerine vermesi gerekirken rakibe verdiğini ve sonrasında Göztepe’nin kazandığı faulden bulduğu golle maçı kazandığını iddia ediyor. Siyah-Beyazlılar bu nedenle tekrar istedikleri hakem kararı hakkında Uluslararası Futbol Birliği’nden (IFAB) görüş istemiş ve aldığı yazılı görüşü TFF’ye iletmişti.
(AKŞAM)
Ersun Yanal'dan flaş açıklamalar
F.Bahçe güle oynaya yarı finalde
G.Saraylı yıldıza İtalya'dan talipler var
Ryan Donk: "Alo Mayıs! Geliyoruz"
Trabzonsporlu yıldız PFDK'ya sevk edildi
Trabzonspor’dan "sakatlık" açıklaması
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
İşte Abdullah Avcı'nın yeni adresi
Ünlü teknik direktör istifa etti
Serie A'da krallık yarışı kızıştı
Juventus'ta Douglas Costa şoku
Adebayor'un yeni takımı belli oldu!
Dortmund, Sancho'nun fiyatını belirledi!
Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!
Beşiktaş'tan McKissic açıklaması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum