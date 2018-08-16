Göztepe, Celso Borges'e kavuştu

Göztepe, son olarak İspanya takımlarından Deportivo La Coruna forması giyen orta saha oyuncusu Celso Borges ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2012 yılında İsveç ekibi AIK'e transfer olan Kosta Rikalı oyuncu, burada 3 sezon boyunca 95 maça çıktı ve takımın sembol isimlerinden biri haline geldi.
2014-2015 sezonu devre arasında Deportivo'ya gelerek İspanya kariyerine başlayan Borges, LaLiga'da toplam 107 maça çıktı ve 15 kez rakip fileleri havalandırdı.
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