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Göztepe, Celso Borges'e kavuştu

GÖZTEPE HABERLERİ  | 16.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

Göztepe, Deportivo La Coruna forması giyen Celso Borges ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, Celso Borges'e kavuştu

Göztepe, son olarak İspanya takımlarından Deportivo La Coruna forması giyen orta saha oyuncusu Celso Borges ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2012 yılında İsveç ekibi AIK'e transfer olan Kosta Rikalı oyuncu, burada 3 sezon boyunca 95 maça çıktı ve takımın sembol isimlerinden biri haline geldi.

2014-2015 sezonu devre arasında Deportivo'ya gelerek İspanya kariyerine başlayan Borges, LaLiga'da toplam 107 maça çıktı ve 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

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