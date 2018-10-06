Göztepe'de Adama Traore şoku! 6 ay yok

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe maçında sakatlanan Adama Traore'den kötü haber geldi.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada Adama Traore'nin ön çapraz bağının yırtıldığı ve 6 ay süreyle sahadan uzak kalacağı belirtildi.
Açıklamada sakatlık yaşayan bir diğer isim Lamine Gassama'nın ise sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı vurgulandı.
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