Göztepe'de Adama Traore şoku! 6 ay yok

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe maçında sakatlanan Adama Traore'den kötü haber geldi.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada Adama Traore'nin ön çapraz bağının yırtıldığı ve 6 ay süreyle sahadan uzak kalacağı belirtildi.

Açıklamada sakatlık yaşayan bir diğer isim Lamine Gassama'nın ise sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı vurgulandı.

