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Göztepe'de Adama Traore şoku! 6 ay yok

GÖZTEPE HABERLERİ  | 06.10.2018 17:02 | Son Güncelleme

Göztepe'ye Adama Traore'den kötü haber... Göztepe-Kasımpaşa maçında sakatlanan İzmir ekibinin Fildişili yıldızı Adama Traore ön çapraz bağını yırttığı için 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Göztepe'de Adama Traore şoku! 6 ay yok

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe maçında sakatlanan Adama Traore'den kötü haber geldi.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada Adama Traore'nin ön çapraz bağının yırtıldığı ve 6 ay süreyle sahadan uzak kalacağı belirtildi.

Açıklamada sakatlık yaşayan bir diğer isim Lamine Gassama'nın ise sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Adama Traore Kasımpaşa Lamine Gassama

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