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Göztepe'de Atınç ve Alparslan duvar oldu

10.03.2021 12:41 | Son Güncelleme:
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Göztepe'de Atınç ve Alparslan duvar oldu

Göztepe'de Atınç Nukan ve Alparslan Öztürk ikilisi savunmada geçit vermiyor. Sarı-kırmızılı takım defansta bu iki oyuncunun oynadığı maçlarda, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından 13 puan çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puanı hanesine yazdıran Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'ın özellikle savunmada yaptığı değişimler başarıyı getirdi.

İlk 4 maçında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı stoperde Mihojivic ve Titi'yi oynatıp sadece 1 puan toplayabilen Karaman, ardından Atınç ve Alpaslan ikilisine şans verdi. Atınç ve Alpaslan'ın savunmanın göbeğinde oynadığı Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından Göztepe 13 puan çıkardı.

Sarı-kırmızılılar Titi-Mihojevic ikilisinin görev aldığı 4 müsabakada 8 gol yerken, son 5 maçta ise 3 kez topu ağlarında gördü. Stoperde çok iyi uyum yakalayan Atınç ve Alpaslan ikilisi böylece Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.

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Alpaslan son Erzurumspor karşılaşmasında penaltıdan gol de atarak skor katkısında bulundu. Ünal Karaman, beklerde ise rotasyon yapmayı tercih etti. Sağ bekte Gassama ve Murat Paluli'yi değişimli kullanan deneyimli çalıştırıcı, defansın solunda genelde Berkan'ı tercih etti. Berkan'ın sakat ya da cezalı olduğu maçlarda ise Bosna Hersekli oyuncu Burekovic formayı giydi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA


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Süper Lig Ünal Karaman Göztepe Alpaslan Öztürk
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