Göztepe'de Başkan Sepil sessizliğini bozdu

Özellikle transfer döneminde taraftarlar tarafından ağır eleştirilere maruz kalan ve maçlara gelmediği için de futbolseverlerin hedefi olan Sepil, kulübün resmi sosyal medya kanalına konuştu. Göreve geldiğinden bu yana 6 yıl geçtiğini ifade eden Sepil, "Hayallerimiz ilk 4 sene istediğimiz gibi geçti. Takımı 2'nci Lig'den Süper Lig'e çıkardık. Süper Lig'de ilk yıl başarılı geçti. Özellikle 6'ncı olduğumuz sezondan sonra geçen sene birçok kurgu hataları yaptığımızı kabul ediyorum. Hızlı lig değiştirdiğimizde oyuncu sirkülasyonu artıyor, yeni kadrolar kurmak zorunda kalıyorsunuz. Süper Lig'de mücadele etmek kolay değil. Hazır bir altyapı olmadığı için ilk yıl lige uygun, çok tecrübeli oyuncuları seçtik. Doğru yapmadığımız ikinci sezonun planlaması oldu. Doğru yaptığımızı zannettik, yeni oyuncular kattık. Ama bütün bunlarda istediğimiz uyumu ve başarıyı elde edemedik" diye konuştu.

'BAŞARISIZ 3 HAFTA GEÇİRDİK'

Geçen sezon çok önemli bir son 5 hafta geçirdiklerine değinen Mehmet Sepil, "Bence kümede kaldığımız son 5 hafta tarihte hatırlanması gerekir. Dimdik ayakta durduk, hep birlikte hareket ettik. Son 5 maça baktığımızda, 5 tane bizimle kora kor oynayan takımla mücadele ettik. Buradan büyük bir başarıyla çıktık. Bu seneki kurgumuz ise şuydu; Geçen seneki kadronun büyük bölümünü değiştirmedik. Buraya birkaç takviye yapıp daha gençleştirilmiş bir kadroya yönelmek istedik. Batuhan, Hüseyin, Veli ve yaşı fazla olsa da Murat'ı aldık. Kendi altyapımızdan oyuncuları kadroya katmak istedik. Ege, Yusuf ve diğerleri takımla birlikte mücadele ediyor. Çok başarısız bir 3 hafta geçirdik. Başarısızlık sadece puana yansımadı, oyunumuz da hiçbirimizi mutlu etmedi. İzlemek istediğimiz Göztepe'yi göremedik. Onun üzerine kadroya takviye yaptık. Türkiye'yi iyi bilen, takımlarda oynamış hazır futbolcuları tercih ettik. Başakşehir'den aldığımız 3 oyuncudan 2'si sürekli oynayan isimler. Gol sorunu yaşıyoruz, bu geçen seneden beri sırtımıza yapıştı. Sahamızda devam eden başarısızlığımız var. Maçlarda gol atamadık transfer politikasını da gol sorunu gidermek için düşündük. Son transferlerle kadronun güçlendiğini ve alternatiflerin çoğaldığını düşünüyorum, sıkıntılı süreci atlatacağız" dedi.