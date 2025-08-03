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Göztepe’de David Tijanic, Al-Najmah’a transfer oldu

Göztepe, David Tijanic’le yollarının ayırdı. Yıldız orta saha oyuncusunun Suudi Arabistan kulübü Al-Najmah’a gidişi resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Göztepe’de David Tijanic, Al-Najmah’a transfer oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, David Tijanic’le yollarının ayrıldığını duyurdu.

RESMEN DUYURULDU!

Göztepe’de David Tijanic, Al-Najmah’a transfer oldu 1

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz David Tijanic’in, Suudi Arabistan kulübü Al-Najmah’a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. David Tijanic’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

David Tijanic, Göztepe formasıyla 111 maça çıkarken, 16 gol ve 13 asist kaydetmeyi başardı.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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