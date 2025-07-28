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Göztepe'de Dennis'e teklif yağıyor

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Brezilyalı golcü Romulo Cardoso'nun yanı sıra Nijeryalı orta saha Anthony Dennis de transferin gözde isimlerinden biri oldu.

Göztepe'de Dennis'e teklif yağıyor
Emre Şen

Daha önce Almanya'dan TSG 1899 Hoffenheim ve Belçika'dan Anderlecht takımlarının resmen istediği 21 yaşındaki oyuncu için yeni teklifler geldi. Dennis'e Fransa'dan Rennes, Almanya'dan Augsburg ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova takımlarının talip olduğu ifade edildi. Romulo transferinden 20 milyon ve üzeri gelir bekleyen Göztepe yönetiminin Dennis için de en az 8 milyon euroluk bir bedel biçtiği vurgulandı.

Futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi yaz başında Anthony Dennis için verilen 3.5 milyon euroyu reddetmişti. Sarı-kırmızılılara 2022-2023 sezonunda U19 takımı için gelen Dennis çok kısa sürede A takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına adını yazdırdı. Geçen sezon ilk Süper Lig deneyiminde toplam 32 maça çıkıp 2676 dakika süre alan genç Nijeryalı 2 asist yaptı. Dennis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maçta forma giydi. Romulo ve Dennis'i satmaya hazırlanan kurmayların gelecek parayla transferleri sürdürmesi bekleniyor.

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