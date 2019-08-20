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Göztepe'de Eren Derdiyok seferberliği

GÖZTEPE HABERLERİ  | 20.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de vasatı aşamayan Eren Derdiyok için teknik ekip seferber oldu.

Göztepe'de Eren Derdiyok seferberliği

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilerek sezona yine kötü başlayan ve oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Göztepe'de Galatasaray'dan büyük umutlarla gelen golcü Eren Derdiyok'un gösterdiği performans vasatı aşamadı. Antalyaspor karşısında hazır bir görüntü sergileyemeyen ve sahada en az topla buluşan isimlerin başında gelen deneyimli oyuncuyu Beşiktaş deplasmanı öncesi motive etmek için teknik ekip seferber oldu.

Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak zorlu müsabakada teknik direktör Tamer Tuna'nın Cameron Jerome'un sakatlığı nedeniyle Eren'i yine ilk 11'de sahaya çıkarması beklenirken, genç teknik adamın 31 yaşındaki golcüye, "İlk maçlar zorlu geçer. Sen bu takımın en önemli parçalarından biri olacaksın. Kaliteni göstereceğinden şüphemiz yok" cümlelerini kullandığı ifade edildi. Eren, geçen sezon Galatasaray'da devre arasında kadrodan elenmiş, kulüp bulamayınca ikinci yarıda hiç forma giyememişti.

RODALLEGA VE JAHOVIC ŞOV YAPTI
Geçen sezon en büyük sorunu gol yollarında yaşayıp Süper Lig'de son maçta kıl payı kümede kalan Göztepe'de taraftarlar, sosyal medyada transfer dönemi kapanmadan mutlaka golcü transferi yapılması gerektiğini yineledi. Sezonun Jerome ve Eren'le gidemeyeceği görüşünü ortaya atan futbolseverler, sosyal medya üzerinden Başkan Mehmet Sepil'e takviye çağrısında bulundu.

Göztepe'nin sezon başında kadrosuna dahil etmek için uğraştığı Hugo Rodallega, Denizlispor'da ilk maçında Galatasaray'a karşı gol atarken, Yeni Malatyaspor'a imza atan Göztepe'nin eski göz ağrısı Adis Jahovic yeni takımıyla çıktığı 5 resmi maçta toplam 4 gol atarak müthiş bir başlangıca imza attı. Göztepe'nin transferin biteceği 2 Eylül'e kadar orta saha ve forvete takviye yapması bekleniyor.


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Göztepe eren derdiyok

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