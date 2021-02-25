SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe'de Halil Akbunar kendini aştı

Göztepe'de Halil Akbunar kendini aştı

25.02.2021 14:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Göztepe'de Halil Akbunar kendini aştı

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe'de 2011-12 sezonundan beri 10 yıldır kadroda yer alan altyapı patentli takım kaptanı Halil Akbunar bu sezon kariyer rekoru kırdı.

Göztepe'de Halil Akbunar fırtınası. Kadronun en eski ismi olduğu sarı-kırmızılıların sahadaki en önemli kozlarından biri konumundaki 27 yaşındaki kanat oyuncusu Göztepe'de en golcü sezonunu yaşadı.

Resmi maçlarda ağları 8 kez sarsıp 6 da asist yapan Halil Akbunar, sergilediği müthiş performansla A Milli Takım'a da göz kırptı. 10 yılda 3 farklı ligde boy gösterdiği Göztepe'de daha önce bir sezonda en fazla 7 gol atabilen Halil, teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

Halil, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği (2) ve Fenerbahçe maçlarını boş geçmedi. İzmir temsilcisi, Halil'in gol attığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar Halil'le gol bulduğu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 16 puan topladı. Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil için şimdiden birçok kulübün Göztepe yönetimine transfer teklifinde bulunduğu vurgulandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de deneyimli oyuncuyu yakından takip ettiği ve Halil'e ay-yıldızlı formayı verebileceği ifade edildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Ünal Karaman: Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuzÜnal Karaman: Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuz
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe Kasımpaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Boupendza'da şok gerçek! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Boupendza'da şok gerçek! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Boupendza bombası!

Boupendza bombası!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha

F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Deniz Türüç, inadının bedelini ağır ödeyebilir!

Deniz Türüç, inadının bedelini ağır ödeyebilir!

Diğer Haberler

Göztepe'de Halil Akbunar kendini aştı

Göztepe'de Halil Akbunar kendini aştı

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na görkemli açılış

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na görkemli açılış

Ünal Karaman: Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuz

Ünal Karaman: Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuz

Göztepe’de hedef 3 puan

Göztepe’de hedef 3 puan

Ünal Karaman iddialı konuştu

Ünal Karaman iddialı konuştu

Ünal Karaman: Bizim önümüz aydınlık

Ünal Karaman: Bizim önümüz aydınlık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.