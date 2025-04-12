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Göztepe'de hasret tam 10 maça çıktı! Kötü gidiş tüm hızıyla sürüyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.04.2025 19:00
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Göztepe, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta da galibiyet elde edemedi. Konyaspor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan Göztepe'de kötü gidiş devam etti.

Göztepe'de hasret tam 10 maça çıktı! Kötü gidiş tüm hızıyla sürüyor

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe deplasmanda Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Ligde toplamda 10 maçtır galibiyet hasreti devam eden Göztepe'de teknik direktör Stoilov maç sonrası konuştu.

"BAKTIĞINIZDA SON AYLARDA ÇOK ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Şu anda gerçekten istediğimiz sonucu alamadığımız için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yine minimum 1 puanı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Baktığınızda son aylarda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ben aslında futbolda böyle bir şanssızlığın bile olduğuna inanmıyorum ama maalesef biz bunu yaşıyoruz.

"2 AYDIR ASLINDA ÇOK BENZER SENARYOLARLA OLUYOR"

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Sözlerine devam eden Stoilov, "Bugün de rakibimize aslında tek bir fırsat verdik. O pozisyonda rakibimiz golü buldu. Bundan sonra biz 2 kez direğe takıldık. Birçok fırsat yakaladık. Fakat maalesef bunlardan yararlanamadık. 2 aydır aslında çok benzer senaryolarla oluyor. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bundan dolayı gerçekten üzgünüm. Her zaman söylediğim gibi geri gelmenin tek yolu çok çalışmak. Şu ana kadar yaptığımızdan daha fazlasını yapmak lazım, bunu da oyuncularıma söylüyorum. Eğer sonuçlar gelmiyorsa istediğimizi almak için tek yol daha fazlasını vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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