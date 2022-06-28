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Göztepe’de İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile anlaşma sağladı

28.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe’nin 24 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Göztepe’de İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile anlaşma sağladı
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Göztepe
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Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe’de, kadro planlamasında düşünülmeyen 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat için Süper Lig’den birkaç kulüp nabız yoklamıştı. Genç file bekçisi için son olarak Adana Demirspor, İzmir temsilcisinin kapısını çaldı. Mavi-lacivertlilerin, Göztepe’ye 1.2 milyon Euro bonservis bedeli teklifte bulunduğu, İrfan Can’a da 3 yıllık sözleşme sunduğu öğrenildi.

Futbola Adanaspor altyapısında başlayan ve profesyonel olan İrfan Can Eğribayat’ın teklifi sıcak karşıladığı öğrenildi. Pürüz çıkmaması halinde transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun 32. haftasında 2-0 biten Alanyaspor mücadelesinde bitiş düdüğünün ardından Göztepe taraftarı ile tartışmaya giren İrfan Can Eğribayat, takımda kadro dışı bırakılmış ve kulüple bağlarını koparmıştı.

GALATASARAY İDDİALARI VARDI

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Adı Galatasaray ile anılan İrfan Can Eğribayat'ın hangi takıma gideceği merak edilmeye başlanmıştı. Seçimden sonra transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Muslera'nın yanına İrfan Can Eğribayat'ı transfer etmek istediği iddia edilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Adana Demirspor
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