Göztepe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Eğribayat: Vefat eden kızıma argo kelimeler...

Süper Lig'de kötü bir sezon geçirerek küme düşme tehlikesiyle burun buruna gelen Göztepe, Alanyaspor maçında da mağlubiyet alınca taraftarın sinirleri gerildi. Takımı protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar maç sonunda oyuncuları yuhaladı. Bu olay karşısında sinirine hakim olamayan Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, taraftarlarla gerilim yaşadı...

"VEFAT EDEN KIZIMA ARGO KELİMELER..."

Tecrübeli file bekçisi Instagram hesabından yaşananlara dair bir açıklamada bulundu. İrfan Can Eğribayat şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun da bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti. Bu olayın ardından haliyle en hassas noktamız kızımız olmuştur. Kızımızı kaybettikten üç maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında, aynı sorunları yaşadım. O maçta ise profesyonelliğimi koruyup maç süresince ve sonrası elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu üzücü olayların yaşandığı Alanyaspor karşılaşmasında maç boyu devam eden tepkiler, vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp, argo kelimeler kullanan insanlar oldu. Maç bitene kadar sükûnetimi korumaya gayret ettim, sakince soyunma odasına giderken ağır ithamlarla karşılaştım, bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım." ifadelerinin bulunduğu bir paylaşım yaptı.

GÖZTEPE AÇIKLADI: KADRO DIŞI BIRAKILDI

Göztepe Kulübü, İrfan Can Eğribayat'ın açıklamasından dakikalar sonra genç ismi kadro dışı bıraktı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz İrfan Can Eğribayat, A. Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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İrfan Can Eğribayat: Baban her zaman arkanda güzel kızım.



