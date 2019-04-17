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Göztepe'de Kadu ameliyat olacak

GÖZTEPE HABERLERİ  | 17.04.2019 12:18 | Son Güncelleme

Göztepe'ye Kadu'dan kötü haber geldi! İzmir ekibinin başarılı savunmacısı Kadu'nun ameliyat edileceği açıklandı.

Göztepe'de Kadu ameliyat olacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Kadu'nun ameliyat edileceği bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, dünkü antrenmanda sakatlanan Kadu’nun muayenesinde alın ve göz çevresindeki kemiklerde kırık tespit edildiği belirtildi.

Kadu'nun ameliyat edilmesine karar verildiği, süreçle ilgili ayrıntılı bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi.

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Göztepe Kadu

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