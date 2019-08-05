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Göztepe'de Leo bitti, Umut Nayir yolda

GÖZTEPE HABERLERİ  | 05.08.2019 18:32 | Son Güncelleme

Göztepe, Erzurumsporlu eski oyuncusu Leo Schwechlen'le de her konuda anlaşırken, golcü transferinde ise Başakşehir'den Mevlüt Erdinç'in yanı sıra Beşiktaş'tan eski golcüsü Umut Nayir için nabız yoklamaya başladı.

Göztepe'de Leo bitti, Umut Nayir yolda

Teknik direktör Tamer Tuna'nın golcü istemesi üzerine harekete geçen Başkan Mehmet Sepil'in Mevlüt ya da Umut'tan birini kadroya dahil edeceği bildirildi.

Göztepe'de 2016-2017 sezonunda görev yapan ve attığı gollerle takımın Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Umut'un İzmir'e gelmeye çok istekli olduğu ifade edildi.

Geçen sezon Bursaspor'a kiralanan deneyimli forvetin Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, siyah-beyazlıların 26 yaşındaki forveti bir sezon daha kiralayacağı vurgulandı.

Ankaragücü'nde futbola başlayıp Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor'da görev yapan Umut, yine kiralık olarak forma giydiği Göztepe'de Play-Off dahil 29 müsabakaya çıkıp 13 kez fileleri havalandırdı. Umut geçen sezon Bursaspor'da 26 maçta 4 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Leo Schwechlen Umut Nayir Beşiktaş

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