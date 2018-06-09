SPOR

Göztepe'de Sabri, Selçuk, Günay, Leo ve Tanju ile yollar ayrıldı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 09.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

Takım kaptanları Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Göztepe, sözleşmeleri sona eren Günay Güvenç, Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan'la da yeni sözleşme imzalamadı.

Göztepe'de Sabri, Selçuk, Günay, Leo ve Tanju ile yollar ayrıldı

Takıma 2016-2017 sezonunda katılan ve sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’e çıkma sevinci de yaşayan kaleci Günay Güvenç, Fransız savunmacı Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan’ın biten sözleşmeleri uzatılmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “2016-17 sezonunda kadromuza katılan, takımımız ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve 2 sezondur formamızı giyen oyuncularımız Günay Güvenç, Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

PARTNERBir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...Bir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...
Göztepe'de Leo ve Tanju da gittiGöztepe'de Leo ve Tanju da gitti
Beşiktaş Demba Ba'yı liste dışı bıraktıBeşiktaş Demba Ba'yı liste dışı bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göztepe sabri sarıoğlu selçuk şahin

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Fatih Terim İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'da görmek istiyor

Fatih Terim İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'da görmek istiyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası

Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası

Fenerbahçeli eski futbolcu Fadıl Vokrri hayatını kaybetti

Fenerbahçeli eski futbolcu Fadıl Vokrri hayatını kaybetti

Vagner Love Beşiktaş'ı icraya verdi

Vagner Love Beşiktaş'ı icraya verdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
dahami oynatsin.
Diğer Haberler
Göztepe'de Sabri, Selçuk, Günay, Leo ve Tanju ile yollar ayrıldı

Göztepe'de Sabri, Selçuk, Günay, Leo ve Tanju ile yollar ayrıldı

Göztepe'de Leo ve Tanju da gitti

Göztepe'de Leo ve Tanju da gitti

Beşiktaş Demba Ba'yı liste dışı bıraktı

Beşiktaş Demba Ba'yı liste dışı bıraktı

Ahmet Oğuz, Göztepe'de

Ahmet Oğuz, Göztepe'de

Göztepe Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırdı

Göztepe Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırdı

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Bayram Bektaş

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Bayram Bektaş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.