Göztepe'de Sabri, Selçuk, Günay, Leo ve Tanju ile yollar ayrıldı

Takıma 2016-2017 sezonunda katılan ve sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’e çıkma sevinci de yaşayan kaleci Günay Güvenç, Fransız savunmacı Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan’ın biten sözleşmeleri uzatılmadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “2016-17 sezonunda kadromuza katılan, takımımız ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve 2 sezondur formamızı giyen oyuncularımız Günay Güvenç, Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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